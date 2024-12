Ilfattoquotidiano.it - Al Bano operato alle corde vocali, il medico che l’ha curato: “Soffriva di disfonia”. Loredana Lecciso: “Mi sono operata anche io”

L’operazioneè andata bene. E ora Alè pronto a tornare a fare quello che ha sempre fatto: cantare. Non sarà nel 2025 il suo ritorno a Sanremo, sebbene avesse confessato di aver presentato ben tre brani a Carlo Conti. Ma proverà a concentrarsi sulla guarigione, perché, per un cantante, nulla è professionalmente più importante della voce: “Ultimamente la mia voce non era più quella di prima ed era fonte di preoccupazione. Per fortunafinito nelle mani di questo prezioso”, ha spiegato Carrisi a Di Più TV riferendosi al professore che lo ha, ovvero il dottor Lino Di Rienzo Businco, che invece ha aggiunto: “Aldi, una profonda raucedine. Ma non era una cosa banale, se non l’avesse curata sarebbe stato un problema per lui. Individuata la causa,intervenuto”.