WWE: Bronson Reed costretto a saltare Raw

nella notte tra Sabato e Domenica ha preso parte al men’s WarGames match all’interno del PLE Survivor Series.Nel match, vinto dalla OG Bloodline,competeva nel team avversario, la New Bloodline di Solo Sikoa e si è reso protagonista di uno spot altamente rischioso: uno Tsunami dalla cima della gabbia a Roman Reigns su un tavolo. Roman è stato salvato in extremis da CM Punk eè collassato al tappeto facendo a pezzi il tavolo.Come confermato da Triple H nella conferenza stampa post-showsi è procurato un’ infortunio legittimo durante il match.salterà questo Raw Corey Brennan di Fightful (via Fightful Select) ha riportato che fonti interne affermano chesi sia infortunato una, se non entrambe, le caviglie durante l’esecuzione dello splash.