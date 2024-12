Ilgiorno.it - Traguardo a Melzo: nati 500 bimbi: "Ostetricia riferimento della città"

Il parto sabato notte, a 35 settimane di gestazione ("aveva una gran fretta di nascere") e senza problemi. E in questi giorni il gran festeggiato al Punto Nascite del Santa Maria delle Stelle è Tulin, 2 chili e 735 grammi, primogenito di Hoda e Mahmoud, entrambi di origine egiziana ma residenti in. Il neonato numero 500 dell’anno 2024. Festa doppia, dunque. Per il nuovo arrivato e la sua famiglia. E per il numero, importantissimo: cinquecento parti l’anno sono, da parametro regionale, il tetto minimo per mettere i reparti maternità al sicuro da accorpamenti o peggio chiusure. Più volte, negli anni scorsi, ilnon era stato raggiunto. Quest’anno gli auspici erano ottimi. E, da trend, si andrà anche oltre. "Abbiamo superato di slancio ile ci avviamo a chiudere l’anno con numeri che confermano l’impegno e la determinazionedirezione strategica e del personale tutto nel garantire qualità e attenzione a gestanti e partorienti", dice Giovanni Traina, direttore di pediatria die Cernusco.