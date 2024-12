Quotidiano.net - Taiwan, Washington schiera i caccia stealth F-35 in Giappone. Con Trump cambiano le priorità Usa: Cina nel mirino

Roma, 3 dicenbre 2024 - A partire dal 2026 il Pentagono schiererà i micidiali e moderniF-35A in, pronti per la difesa del territorio nipponico (Da Russia e Corea del Nord) ma soprattutto pronti ad intervenire contro lase tentasse di riprendersi. Dopo l'elezione di Donaldledistanno cambiando. Infatti il tycoon, più abituato a guardare al lato economico, anche con tre conflitti in corso (Ucraina, Israele e ora anche la Siria) considera come primo 'nemico' del Paese proprio il gigante asiatico. Eè il punto di attrito ufficiale trae Pechino, ma dietro la guerra è commerciale fatta di dazi. La minaccia cinese costante Pechino ritiene da sempre Taipei come una sua provincia e ha sempre considerato solo una questione di tempo la sua riannessione.