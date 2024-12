Davidemaggio.it - Stefania Orlando torna al Grande Fratello

Non più una casa, ma un albergo. Anzi, un motel. Sono lontani i tempi in cui alla ‘reclusione’ era davvero tale e si usciva, nella migliore delle ipotesi, dopo 100 giorni senza aver visto nessuno, ignari degli accadimenti del mondo esterno. Adesso, anche (e soprattutto) per cercare di movimentare edizioni che stentano a decollare, ilè un continuo via vai e i ‘bis’ si sprecano. Non ci riferiamo all’ingresso di Maria Monsè, che per la terza volta ha varcato la porta rossa, e nemmeno all’incursione di Dayane Mello ma ad una nuova concorrente veterana pronta are nella casa. Davide Maggio è in grado di anticiparvi chesarà una nuova concorrente di18.L’ingresso nella casa è previsto al momento per lunedì 16 dicembre.