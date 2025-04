MotoGp Martin torna in pista | il campione del mondo dichiarato idoneo per correre in Qatar

Martin é stato dichiarato "fit to race". Il campione del mondo in carica della MotoGp ha ottenuto anche l'ultimo via libera dai medici sul circuito di Lusail, in Qatar, e domani 11 aprile sarà dunque in sella alla sua Aprilia per le prove libere del quarto Gran Premio della stagione.Martin aveva saltato i primi tre appuntamenti stagionali. Lo spagnolo, che era caduto a Sepang nel primo giorno di test, si era fatto male di nuovo alla vigilia della gara inaugurale in Thailandia, durante un allenamento con la moto. Martin aveva riportato una frattura complessa del radio e dello scafoide della mano sinistra e una frattura calcaneare omolaterale. Si è quindi sottoposto a un'operazione lo scorso 25 febbraio e ha seguito un intenso programma di riabilitazione con l'obiettivo di tornare in pista appena possibile.

