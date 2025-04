Dayitalianews.com - Detenuto colpito da meningite: grave in terapia intensiva allo Spallanzani. La denuncia della famiglia e la preoccupazione per le altre persone presenti nella struttura. L’episodio a Regina Coeli

Ricoverato in coma dopo il malore in carcereUn uomo di 40 anni,nel carcere romano di, si trova in condizioni critiche nel reparto didell’ospedale Lazzarodopo essere statodada neisseria. Lunedì 7 aprile, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito, dove è arrivato in stato comatoso, per poi essere trasferito, dove si trova ora in isolamento.La madre lancia un appelloA raccontare la drammaticitàsituazione è la madre del malato, in attesa fuori dallasanitariasperanza di poter vedere il figlio, anche solo attraverso un vetro. “Non abbiamo avuto notizie per ore. Solo tramite l’intervento dell’avvocato disiamo riusciti a sapere dove si trovava”, racconta la donna ai colleghi di Roma Today.