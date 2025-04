Le opposizioni divise attaccano il centrodestra | Non menziona il ReArm

centrodestra perché nel suo testo non viene citata la parola ReArm Ilgiornale.it - Le opposizioni (divise) attaccano il centrodestra: "Non menziona il ReArm" Leggi su Ilgiornale.it Presentate sei mozioni diverse sul piano di Riarmo europeo. Attaccato ilperché nel suo testo non viene citata la parola

Le opposizioni (divise) attaccano il centrodestra: "Non menziona il ReArm". Ne parlano su altre fonti

Italia divisa sulla difesa Ue: centrodestra spaccato, Pd regge, Meloni si astiene - La relazione 2024 su difesa e sicurezza mette in luce fratture nella maggioranza e nelle opposizioni. Fratelli d'Italia si astiene, Forza Italia vota a favore, Lega contraria. Il PD dice sì, con poche ... (tg.la7.it)

Ue, Meloni attacca su Ventotene. Opposizioni: "Oltraggio" - (Adnkronos) - Sarà una 'magia comunicativa' delle sue, come dicono in Transatlantico dalle parti della maggioranza, quella di Giorgia Meloni che con l'attacco alla Camera in aula al Manifesto di Vento ... (msn.com)

Blitz del centrodestra: con il 40% dei voti niente ballottaggio alle comunali. Ira delle opposizioni - L’emendamento siglato dai capigruppo di maggioranza al Senato punta ad abbassare al 40% la soglia dei consensi oltre la quale non si va a ballottaggio nei Comuni sopra i 15mila abitanti. La Russa: asc ... (msn.com)