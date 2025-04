Monzatoday.it - Sacchi pieni di rifiuti abbandonati: denunciato il titolare di bar di Monza

Leggi su Monzatoday.it

Aveva scelto come pattumiera del suo locale via Cesare da Sesto, nel quartiere San Donato a. Ma quella modalità errata di smaltire iè stata scoperta dagli agenti della polizia locale.Durante un controllo del territorio, i vigili hanno individuato una vera e propria discarica in.