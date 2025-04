Casertanews.it - Incendio Chimpex a Pascarola, l'Arpac: "Dati non evidenziano superamento limiti nella qualità dell'aria"

Leggi su Casertanews.it

È in corso l’intervento’Arpa Campania avviato ieri (9 april) in relazione all’divampato a Caivano, nell’area industriale in località, al confine di Marcianise, con la vasta nube nera che ha interessato diversi comuni del casertano.Irilevati fino a questa mattina.