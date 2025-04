Ricercato per un assalto a un portavalori arrestato a Pietraferrazzana

Ricercato dal mese di ottobre 2024, quando la procura della Repubblica di Modena aveva emesso un mandato di cattura nei suoi confronti per una rapina commessa nel 2020 ai danni di un istituto di vigilanza privata, nei pressi del centro commerciale "Grandemilia" di Modena.

