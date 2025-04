LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro in fuga dopo i primi 25 km

DIRETTA LIVE14.12 E’ appena cominciata la salita di Asentzio.14.11 La distanza tra il transalpino è il gruppo è invece o’30”.14.08 Un inseguitore attacca e si stacca dal gruppo! Si tratta di Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale). Al momento il corridore è a quindici secondi dai fuggitivi.14.06 La velocità media al momento è di 45.6 km/h.14.03 Fuggitivi e gruppo stanno per cominciare la faticosa salita di Asentzio.14.01 Il gruppo è molto vicino. Lo scarto con i fuggitivi al momento è solo di 0’22”.13.58 BUONGIORNO, AMICI DI OA SPORT! Al momento sono stati percorsi 23.2 km. In testa alla corsa troviamo al momento quattro ciclisti: si tratta di Thibault Guernalec (Arkèa-B&B Hotels), Juri Hollmann (Alpecin-Deceuninck), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) e Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro in fuga dopo i primi 25 km Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 E’ appena cominciata la salita di Asentzio.14.11 La distanza tra il transalpino è il gruppo è invece o’30”.14.08 Un inseguitore attacca e si stacca dal gruppo! Si tratta di Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale). Al momento il corridore è a quindici secondi dai fuggitivi.14.06 La velocità media al momento è di 45.6 km/h.14.03 Fuggitivi e gruppo stanno per cominciare la faticosa salita di Asentzio.14.01 Il gruppo è molto vicino. Lo scarto con i fuggitivi al momento è solo di 0’22”.13.58 BUONGIORNO, AMICI DI OA SPORT! Al momento sono stati percorsi 23.2 km. In testa alla corsa troviamo al momentociclisti: si tratta di Thibault Guernalec (Arkèa-B&B Hotels), Juri Hollmann (Alpecin-Deceuninck), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) e Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team).

