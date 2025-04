Manifatturiero in crisi in provincia gli scenari sono neri Produzione calata dell' 11% in un anno

provincia di Rimini, al 31 dicembre 2024, nel Registro Imprese (banca dati StockView di Infocamere) risultano attive 2.397 imprese manifatturiere, che rappresentano il 6,9% delle imprese attive totali (mentre a livello regionale e nazionale l’incidenza è pari, rispettivamente, al 10,1% e all’8. Leggi su Riminitoday.it Indi Rimini, al 31 dicembre 2024, nel Registro Imprese (banca dati StockView di Infocamere) risultano attive 2.397 imprese manifatturiere, che rappresentano il 6,9%e imprese attive totali (mentre a livello regionale e nazionale l’incidenza è pari, rispettivamente, al 10,1% e all’8.

Manifatturiero in crisi, in provincia gli scenari sono neri. Produzione calata dell'11% in un anno. Trends 2025: un'analisi degli scenari economici. Crisi geopolitiche, opportunità e rischi per Italia ed Europa. Germania: crollo occupazione nel settore manifatturiero. Situazione, servirebbe un cambio di Politiche, che non ci sarà. Manifattura in ritirata: 59mila attività perse negli ultimi cinque anni. La metalmeccanica in crisi: "Addetti, perso il 20 per cento. A breve, mille posti a rischio". Scenari catastrofici? Come il conflitto Russia-Ucraina sta riscrivendo le regole economiche globali. Ne parlano su altre fonti

imprese manifatturiere - L’evento del 1 e 2 aprile a Milano mette al centro l’interazione uomo-macchina per un manifatturiero ... del denaro e crisi della mMnifattura, tra le più colpite le Province di Trieste ... (pmi.it)

Manifatturiero, fatturati in calo per il sesto trimestre consecutivo: "In un anno chiuse 428 aziende". Migliaia di posti a rischio - Gli ultimi dati di Camera di Commercio: pesa il caro energia e c'è paura per i dazi. Il settore produttivo della sola area fiorentina impiega 40mila persone, tra chi rallenta di più ancora il settore ... (firenzetoday.it)

Crisi del settore manifatturiero: le parole di Giorgio Gori sul futuro delle industrie italiane - Le sfide attuali dell’industria manifatturiera Nel suo intervento ... La seconda preoccupazione esposta è legata alla crisi economica della Germania, un importante partner commerciale per l’Italia. La ... (gaeta.it)