Ilfattoquotidiano.it - Camilla Canepa morì dopo il vaccino Astrazeneca: prosciolti 5 medici

Non ci sarà nessun processo per la morte di. I cinqueimputati per il decesso della ragazzaaver ricevuto una dose disono statidalla giudice Carla Pastorini che ha disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.ricevette l’iniezione durante un open day ma pocoera stata colpita da “Vitt”, una trombosi dovuta a un livello di piastrine basse che potrebbe essere stata scatenata dall’iniezione delanti-Covid. Durante la scorsa udienza, il legale della famigliaJacopo Macrì, aveva dichiarato che i“dovrebbero andare a processo perché, secondo noi, a quella data c’erano conoscenze scientifiche tali da imporre un percorso diagnostico e terapeutico diverso da quello che è stato seguito”.La giovane studentessa di Sestri Levante, 18 anni,il 10 giugno 2021 all’ospedale San Martino di Genova.