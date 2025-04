Lortica.it - Il segreto sotterraneo dell’Anfiteatro: il canale delle Naumachie

Leggi su Lortica.it

Non tutti sanno che, oltre ai classici giochi gladiatori, nell’Anfiteatro romano si svolgevano anche le, spettacolari battaglie navali simulate. Per rendere possibile tutto ciò, veniva utilizzato un ingegnoso sistema idraulico.Unacondotte principali partiva dalla cisterna situata nei pressi di via del Ninfeo e portava l’acqua del Castro fino all’Anfiteatro. Dopo aver superato una paratia, nota come la “Parata” (ritrovata nel 1952 in via Crispi, nelle fondamenta di un edificio e oggi visibile al Museo Archeologico), l’acqua scorreva attraverso una tubatura in bronzo di circa due metri di lunghezza e con un diametro di circa 90 cm. Questa struttura, dotata di spunzoni per garantirne la stabilità, rappresenta un esempio straordinario dell’ingegneria romana.Lo scarico, sostenuto da archi in pietra, convogliava l’acqua in eccesso verso Viale Michelangelo, per poi farla defluire nella zona di via Montefalco, sempre all’interno del Castro.