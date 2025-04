Incidente ad Atripalda | traffico paralizzato in via Roma per oltre un' ora e mezza

Roma, all’altezza della rotatoria che collega la direttrice verso il mercato con quella in direzione via Appia. Un sinistro stradale ha mandato in tilt la viabilità dell’intera zona, con pesanti ripercussioni anche sull’area mercatale.Secondo quanto. Avellinotoday.it - Incidente ad Atripalda: traffico paralizzato in via Roma per oltre un'ora e mezza Leggi su Avellinotoday.it Caos nella mattinata di oggi in via, all’altezza della rotatoria che collega la direttrice verso il mercato con quella in direzione via Appia. Un sinistro stradale ha mandato in tilt la viabilità dell’intera zona, con pesanti ripercussioni anche sull’area mercatale.Secondo quanto.

Grave incidente ad Atripalda: traffico paralizzato in via Roma per oltre un'ora e mezza. Atripalda, incidente tra un bus e un’auto: traffico rallentato. Incidente stradale a Atripalda, furgone si schianta contro il guardrail: chiusa la Variante. Incidente stradale a Atripalda, furgone si schianta contro il guardrail: chiusa la Variante. Incidente stradale a Monteforte Irpino: scontro tra due auto, traffico bloccato. Incidente sulla statale 18, due morti ed un ferito grave. Ne parlano su altre fonti

Atripalda, incidente tra un bus e un’auto: traffico rallentato - Incidente nei pressi della rotonda di via Appia ad Atripalda. Secondo la prima ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, un autobus di linea dell’Air ha impattato contro un’auto. Sono ... (orticalab.it)

Incidente stradale a Atripalda, furgone si schianta contro il guardrail: chiusa la Variante - Furgone si schianta contro il guard-rail della Variante di Avellino, ferito il conducente e traffico bloccato. Pesanti i disagi lungo l’importante arteria a scorrimento ... (msn.com)

Grave incidente sulla variante ss7bis: chiusura del traffico in direzione Avellino - Grave incidente sulla variante ss7bis all’altezza della distributore di benzina Esso a pochi metri dallo svincolo per Atripalda. Non è chiara la dinamica del sinistro stradale. Sul posto sono ... (orticalab.it)