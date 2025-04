Iltempo.it - Dogane, ADM e GDF firmano Dichiarazione d'intenti con Tunisia

Il Direttore dell'Agenzia dellee dei monopoli, Roberto Alesse, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro, hanno sottoscritto unadicon Mohammed Hedi Safer, Direttore delletunisine. Con la sottoscrizione di tale documento, avvenuta alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, si formalizza il programma di attività bilaterali tra l'Agenzia e la Guardia di Finanza, da un lato, e l'Amministrazione doganale della, dall'altro. La collaborazione doganale si articola in diverse attività operative, volte a condividere competenze tecniche e best practices e a pianificare visite studio - una delle quali organizzata presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza - per la formazione dei funzionari doganali tunisini, sulle procedure per l'accertamento delle violazioni doganali e sulle metodologie applicate dai laboratori chimici dell'ADM.