Ilfattoquotidiano.it - Rupert Grint dalla favola di “Harry Potter” alla chiamata del fisco: debiti per due milioni di euro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il giudice britannico Harriet Morgan ha sancito che l’attore, diventato famoso per il ruolo di Ron Weasley nella saga di “”, dovrà saldare il debito con le autorità fiscali, HM Revenue and Customs, di ben duedi. Questa non è la prima causa fiscale cheperde contro il governo del Regno Unito. Ha anche perso una battaglia legale separata per un rimborso fiscale di 1.2dinel 2019.Come riferito dall’Associated Press,nelle sue dichiarazioni fiscali ha “classificato impropriamente i suoi pagamenti provenienti dalle vendite dei dvd didistribuzione televisiva, dai diritti di streaming e da altre fonti nel tentativo di pagare un’aliquota fiscale inferiore. Quindi il tutto dichiarato come un bene capitale anziché come reddito”.