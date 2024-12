Cultweb.it - Ritorno al futuro 2, come finisce la commedia fantascientifica del 1989 con protagonista Michael J. Fox

Leggi su Cultweb.it

al– Parte II termina con Marty McFly che riceve un plico di lettere scritte da Doc nel 1885. Gli comunica di essere vivo, felice e di non voler essere riportato nel. Inoltre, lo scienziato indica la posizione esatta e le istruzioni per riparare la DeLorean, in modo tale che il ragazzo torni nel 1985.Hill Valley, California. Dopo essere tornato dal 1955, il giovane Marty McFly (J. Fox) riceve la visita del suo amico Doc Brown (Christopher Lloyd), affinché lo accompagni nel. Accompagnati anche da Jennifer (Elisabeth Shue), i due arrivano quindi al pomeriggio di mercoledì 21 ottobre 2015, per sventare una rapina orchestrata da Griff Tannen (Thomas F. Wilson). Dopo aver sostituito suo figlio Junior ed aver detto a Griff di non voler partecipare alla rapina, Marty fa arrestare il giovane Tannen e la sua banda.