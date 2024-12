Quifinanza.it - Regime forfettario, secondo acconto flat tax al 16 gennaio. Come gestire il versamento

Rimandata al 162025 la deadline per ildeldell’imposta sostitutiva dell’Irpef per i contribuenti che hanno aderito al. La scadenza originaria era prevista per il 30 novembre (slittata al 2 dicembre per via della festività), ma un emendamento al testo del Decreto Fiscale 2025 ha prorogato al 16la possibilità di effettuare il.Oltre al rinvio della scadenza per effettuare il, i diretti interessati hanno la possibilità di scegliere se effettuare ilin un’unica rata od optare il pagamento rateale in cinque rate (quindi fino a maggio). Tra le novità che coinvolgono i contribuenti che hanno aderito alc’è anche l’adesione al concordato preventivo biennale, che implica la necessità diin maniera differente ildelle imposte.