Ilgiorno.it - Majorino contro La Russa: rissa sfiorata al Consiglio regionale della Lombardia

Milano – Bagarre enell'aula del, nel corsodiscussione sulla mozione di censura nei confronti dell'assessorealla Sicurezza, Romano La. Nel suo intervento in replica a quelli delle opposizioni, La, rivolgendosi ai banchi dell'opposizione, aveva sostenuto espressioni come "la vostra matrice violenta che è quella degli anni '70". A quel punto il capogruppo del Pd, Pierfrancesco, avvicinandosi al banchiGiunta, ha spintonato e strappato di mano il microfono a La. La seduta è stata sospesa e i due contendenti sono stati separati dai commessi. Ora sarò esaminato il video e verranno valutate eventuali sanzioni. La mozione di censura nei confronti di Laera stata presentata delle opposizioni, ad eccezione del M5S, per certe espressioni ritenute offensive pronunciate dall’assessore in occasione di alcune sedute del