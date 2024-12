Thesocialpost.it - Lutto nello sport, se ne va un mito: le sue imprese sono ancora oggi leggendarie

Leggi su Thesocialpost.it

Neale Fraser, ex tennista australiano, è scomparso all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dalle autorità australiane.Fraser, che è stato numero uno al mondo, ha conquistato tre titoli del Grande Slam: due all’US National, predecessore dell’US Open, nel 1959 e 1960, e uno a Wimbledon nel 1960. Inoltre, ha ottenuto undici titoli del Grand Slam nel doppio e cinque nel doppio misto. Nel 1959, ha guidato l’Australia alla vittoria della Coppa Davis, competizione di cui è diventato un simbolo durante il suo periodo come capitano, dal 1970 al 1993, collezionando altri quattro trofei.“Una vera icona del tennis australiano che lascerà un grande vuoto in tutto il mondo”, ha dichiarato Tennis Australia su X. Pat Cash, vincitore di Wimbledon nel 1987 e suo connazionale, ha condiviso: “Era come un padre per me.