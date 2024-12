Quotidiano.net - Liliana Resinovich, sul corpo “lesioni prodotte da terzi”

Leggi su Quotidiano.net

Trieste, 3 dicembre 2024 – Suldici sono “da terze persone”. E’ quanto mette nero su bianco la perizia medico-legale degli esperti della procura di Trieste, secondo quanto anticipa il quotidiano Il Piccolo., 63 anni, scomparve da Trieste il 14 dicembre del 2021: il 5 gennaio del 2022 fu trovata morta nel boschetto vicino all’eex ospedale psichiatrico, non lontano dalla casa in cui la donna abitava con il marito Sebastiano Visintin. “Dovranno spiegare come si è procurata leche aveva”, sottolineava a Quotidiano.net il fratello della vittima, Sergio, che si diceva pronto a “pubblicare le fotografie di mia sorella, da morta” se fosse stato necessario. L’uomo non ha mai creduto all’ipotesi del suicidio. Ildifu ritrovato in due sacchi neri della spazzatura, uno infilato dall’alto, uno dal basso.