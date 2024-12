Tpi.it - John Elkann rifiuta (ancora) l’invito del Parlamento. E Stellantis smentisce la buonuscita da 100 milioni per Tavares

delIl presidentenon andrà a riferire insulla crisi di. Nemmeno dopo le dimissioni dell’amministratore delegato Carlo. Lo rende noto il deputato leghista Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività produttive della Camera, che nella tarda serata di ieri, lunedì 2 dicembre, ha sentito al telefono.“A fronte della mia rinnovata richiesta di audizione – spiega Gusmeroli – ha ringraziato per l’attenzione che ilcontinua a riservare al settore automotive e a, ma in questa fase ha asserito di attendere la chiusura del tavolo di interlocuzione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy”. “Sarà possibile individuare un momento successivo di confronto istituzionale, come anche richiesto dalle mozioni presentate in”, ha aggiunto il deputato della Lega.