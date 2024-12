Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena soffre il mal di trasferta. E sabato altra sfida delicata a Bari

Un’infausta per unche somiglia sempre più a quello allenato da Massimo Drago nell’ormai lontana stagione 2015/16. A dire il vero è anche un augurio perché quelera imbottito di ragazzi che poi avrebbero fatto strada a cominciare dal duo Sensi e Kessie oltre a centrare i playoff, poi finiti come quasi sempre da queste parti, cioè male.bello e quasi sempre vincente al Manuzzi, svogliato e derelitto indove sinora ha raccolto una miseria di punti, solo 5 su 22 con due pareggi a Palermo e Salerno e la vittoria a Cittadella. La sconfitta di Frosinone è ancora una volta dolorosa non solo perché non porta punti in classifica ma anche perché è un sostanzioso passo indietro rispetto al recente passato. Che la difesa bianconera non sia un bunker inaffondabile lo si sa sin dall’inizio, capace di prendere 5 gol di cui almeno un paio assurdi dalla Sampdoria, ma poi diventata abbastanza robusta dopo i ritocchi di Mignani.