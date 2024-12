Quotidiano.net - Grande Fratello: i nominati, il segreto tarocco di Lorenzo e le scenate

Un preferito, polemiche, nuovie ildiSpolverato: sono questi i temi che hanno caratterizzato la puntata di lunedì 2 dicembre del. La puntata ha preso il via con il triangolo più finto della storia: Helena Prestes che rivela di essere innamorata diSpolverato, il quale sta a sua volta con Shaila Gatta. Helena Prestes ha scritto una lettera ae questo è il, enorme, incommensurabile, mistero di questa edizione del. Che pochezza di contenuti. Pochezza che si ripete quando Alfonso Signorini, dopo aver lasciato pascolare per giorni tutti i concorrenti nel prato dei commenti ignoranti, decide di impugnare il righello e mettere ordine in classe. Chiude tutto a buoi scappati. Come al solito. Helena Prestes, quindi, contro tutti nella prima ora di programma.