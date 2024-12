Lortica.it - Arezzo 2030: piano per lo sviluppo sostenibile della provincia

Il rapporto “”, presentato alla Borsa Merci di, propone una roadmap per la crescita, basata sui 17 obiettivi dell’Agendadelle Nazioni Unite. Elaborato dalla Camera di Commercio di-Siena e dall’Università di Siena, il report evidenzia punti di forza, come l’alta incidenza dell’export e l’incremento dell’occupazione, ma anche criticità come le retribuzioni inferiori alla media regionale. Inoltre, emerge un buon livello educativo con una bassa dispersione scolastica, sebbene persista un gap con altri paesi europei nei laureati. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale,ha una bassa produzione di rifiuti, ma la raccolta differenziata è ancora lontana dagli obiettivi nazionali.Il report è disponibile a questo link: https://www.