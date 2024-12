Lanazione.it - A 17 anni maltratta la fidanzata: minacce, lesioni e pesanti forme di controllo. Portato in carcere

Prato, 3 dicembre 2024 – A 17va la, con la quale conviveva, provocandole anche. Per questo, la polizia di Prato ha dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare in, emessa dal tribunale dei minorenni di Firenze, nei confronti del ragazzo nato e residente a Prato. Nel dettaglio, il minorenne durante i periodi di convivenza con lacoetanea, le avrebbe rivolto violenza verbale, ma anche fisica e psicologica causandole anche. Imenti, consistiti in percosse in varie parti del corpo associate a ripetute offese e reiterategravi anche via social, si sono protratti nel tempo. Il ragazzo imponeva inoltre alla vittimadi, in relazione alle amicizie, all’abbigliamento, al modo in cui si truccava.