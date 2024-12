Anteprima24.it - Terza categoria: Calvi travolgente, 5-1 al Benevento NG

Tempo di lettura: < 1 minutoWeek-end dolceamaro per l’Asd, quello appena trascorso. La società, guidata da Emilio Fedele, impegnata sia nel campionato diche in quello di Serie C2 di calcio a 5, ha fatto registrare una vittoria e una sconfitta.la prestazione della formazione di, capace di regolare con un perentorio 5-1 ilNG. Per i blue di mister Costato in gol Parziale (doppietta), Spagnuolo (doppietta) e Zullo.Tre punti che permettono aldi raggiungere quota 13 in classifica, confermandosi capolista solitaria del girone A.Turno complicato, invece, per la formazione di calcio a 5, uscita sconfitta per 6-4 dalla trasferta di Agerola.La formazione sannita, però, nonostante la sconfitta resta aggrappata al treno play-off promozione, con i suoi 13 punti, proprio a pari merito con il Real Agerola.