Oasport.it - Speed skating, Davide Ghiotto leader dell’Italia a Pechino. Daniele Di Stefano si conferma nella Mass Start

Andato in archivio il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di. Sull’anello di ghiaccio del NationalOval di(Cina), la Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, andava a caccia di conferme dopo il brillante esordio a Nagano (Giappone).Ebbene, la compagine tricolore ha terminato la propria esperienza in Asia con altri due podi, firmati daDi. Il campione vicentino sperava di concedere il bis, dopo essersi imposto in Giappone nei 5000 metri, ma in questo caso il norvegese Sander Eitrem si è rivelato superiore, siglando l’ottimo crono di 6:09.48 e precedendo l’azzurro di 0.56. Tuttavia, è la dimostrazione della grande continuità di rendimento del veneto, che così ha portato a 15 i suoi podi nelimo circuito internazionale.