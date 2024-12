Iltempo.it - Roma Tre si rifà il look. Per l'università una nuova identità visiva

Il 2 dicembre 2024Tre cambia la suaTre è la più dinamica, e con il maggiore indice di crescita,pubblicana. Una realtà contemporanea, spinta verso l'innovazione e la scena internazionale. Il suo target primario sono gli studenti, internazionali e italiani. Appartenenti alla Generazione Z, scelgono il proprio percorso in base all'offerta formativa più ampia e al passo con i tempi (30,7%), a strutture tecnologicamente avanzate (24,4%), e al collegamento trae Aziende (24,2%). Richieste cheTre è in grado di soddisfare. Tutto questo, però, non riusciva più a essere comunicato e trasmesso in modo efficace attraverso il vecchio logo, che era stato aggiornato ormai quasi 20 anni fa. “Abbiamo sentito il bisogno di aggiornare la nostraper raccontare meglio ciò cheTre è diventata nel corso della sua vita: grande, innovativa, internazionale – ha spiegato il Magnifico Rettore, Massimiliano Fiorucci – Il mondo intorno a noi cambia costantemente e le, luoghi di cultura e ricerca, devono tenere il passo, anche aggiornando la propria immagine”.