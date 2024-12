Roma tentato furto nella villa di Berlusconi | i ladri scoperti dai vigilantes

Leggi su Open.online

Si aggiravano con fare sospetto e incappucciati dentroGrande, proprietà della famigliain zona Appia Antica, a. Sono stati idel comprensorio, come riporta il Corriere, a lanciare l’allarme. Le ricerche della polizia sono ancora in corso: l’ipotesi è di.La vicendaLe guardie preposte alla sicurezza dell’edificio, attraverso le telecamere, hanno notato alcune persone – il numero non è ancora chiaro – che avanzavano all’interno dellacon il volto coperto e guardandosi intorno. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo sarebbe entrato da unavicina alla proprietà della famiglia.LaGrande venne acquistata da Silvionel 2011 per più di 3,75 milioni di euro. È anche conosciuta comeZeffirelli perché il Cavaliere la concedette in comodato d’uso gratuito al regista Franco Zeffirelli fino alla sua morte nel 2019.