Nba, Cleveland stende Boston. Houston ha la meglio di Okc

Milano, 2 dicembre 2024 - Il big match della notte Nba se lo aggiudica, che si prende la rivincita nei confronti di. I Cavaliers festeggiano il successo interno per 115-111 grazie soprattutto ai 35 punti di Mitchell, che ne realizza 20 nel solo ultimo quarto, trascinando così i suoi alla rimonta da -12. Importante anche l'apporto di Garland, che chiude con un bottino di 22 punti e 8 assist. Ai Celtics, che dovevano fare a meno di Brown e White, invece non bastano i 33 punti di Tatum, i 24 di Pritchard e i 21 di Porzingis. Altra gara interessantissima quella frae Oklahoma City, vinta dai texani per 119-116 grazie al canestro di Brooks nel finale. I Rockets hanno 38 punti da VanVleet e la doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi (oltre a 9 assist) di Sengun. Sul fronte Thunder da segnalare l'ennesima grande prova di Gilgeous-Alexander (32 punti) e la doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi di Hartenstein.