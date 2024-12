Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 2 all’8 dicembre 2024: il ritorno di Jimena

Leggi su Davidemaggio.it

©US MediasetBrutta sorpresa per Manuel. Proprio quando la sua storia d’amore con Jana sta per giungere ad un punto di svolta, ila Ladella psicopatica mogliede los Infantes stravolge i suoi piani. La donna fa infatti di tutto per riconquistarsi la sua fiducia, ma Manuel non ne vuole proprio sapere. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lunedì 2 e martedì 3: ildiA tarda serasi presenta a Lasenza aver avvisato, poi rifiuta di fermarsi e va dai marchesi de Cèspedes. Tra Maria e Salvador torna la passione. Pelayo chiede a Catalina di coinvolgere il capitano de La Mata nel loro commercio, e lei sposa l’idea.