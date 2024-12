Quotidiano.net - Inchiesta Bbc, pomodori 'italiani' in Gb vengono da Xinjiang

E' polemica nel Regno Unito contro alcune delle maggiori catene di supermercati accusate in un'giornalistica della Bbc di vendere alimenti con indicazioni di provenienza 'taroccate', incluse confezioni di concentrato di pomodoro presentate come d'origine "italiana", ma che in realtà conterrebbero tracce dicinesi: coltivati in particolare nello, territorio sottoposto a sanzioni in occidente. Le accuse riguardano colossi di proprietà britannica o tedesca della grande distribuzione e fanno riferimento in particolare ai concentrati trovati sugli scaffali dei supermercati Tesco, Asda o Waitrose. In base ad analisi di laboratorio commissionate dal Bbc World Service, all'interno sono state individuate in effetti tracce compatibili con quelle dicoltivati in Cina.