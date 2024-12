Quotidiano.net - Il voto in Romania. Resistono i Socialisti. Sale l’estrema destra

Leggi su Quotidiano.net

BUCAREST Ancora una volta i sondaggi inhanno sparato a salve. Dopo le elezioni presidenziali, stavolta nel giro di una settimana sono state le Politiche a smentire le previsioni della vigilia, ma in questo caso a pagare dazio ai sondaggisti è stata. Nonostante fosse data in vantaggio, stando ai primi exit pool, la formazione nazionalista e filo putiniana Aur, anche se in forte crescita rispetto alla precedente tornata elettorale, esce sconfitta dal confronto con le forze di centrosinistra. In testa si colloca il Partito socialdemocratico (Psd), con il 26%, seguito daldi Aur al 19%. Gli exit pool dall’Istituto demoscopico Curs segnalano poi alle spalle dell’Aur il Partito liberale (Pnl) e l’Unione Salvate la(Urs, centro) entrambi dati al 15,5%.