Movieplayer.it - I migliori film di Natale 2024 da vedere su Netflix, Prime Video e Disney+

Leggi su Movieplayer.it

Da Festa in casa Muppet a Love Actually, l'animazione di Klaus e l'action Die Hard: torna dicembre ed eccoci sul divano di casa con inatalizi da non perdere in streaming su. Che amate o che detestiate le festività, non c'è niente di meglio di una coperta, una cioccolata calda e un belda gustare comodamente sul divano. Atmosfera cozy per eccellenza, focolare domestico enfatizzato, magari, anche dalle luci dell'Albero addobbato. A completare il quadro, magari, un titolo natalizio da scegliere in streaming. Lo sappiamo, offerta varia e sempre in aumento, con i cataloghi delle piattaforme che puntano a rilasciare quei Christmas movie dae ria casa, in famiglia, con gli amici o, perché no, anche in solitaria. Cult di genere, grandi classici,d'animazione oppure le novità da .