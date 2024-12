Gamberorosso.it - Gli Emirati Arabi cambiano ancora: Birra Moretti e Heineken verranno prodotte a Dubai

aprirà un birrificio a, diventando il primo marchio a livello internazionale ad costruire un impianto di produzione a larga scala. Il progetto è portato avanti da Sirocco, una joint venture trae il distributore Maritime and mercantile international (MMI). Ottenute tutte le licenze e i permessi necessari, la costruzione inizierà prima della fine del 2025 e il birrificio dovrebbe aprire entro la fine del 2027.LanegliLa strada era stata aperta tempo fa dal Craft by Side, che si era aggiudicato il primato di aver aperto un micro birrificio per produrre e vendere bevande alcoliche, infrangendo il tabù dell’alcol. Quello della azienda olandese sarà, invece, il più grande della regione del Golfo eprodotti marchi tra cui, Amstel e Kingfisher.