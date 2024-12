Lopinionista.it - Film al cinema dicembre 2024: il programma

Tra i titoli più attesi del mese di“Non dirmi che hai paura”, “Ops! E’ gia Natale” il “Mufasa: Il Re Leone”Belle novità nelle saletografiche italiane nel mese di. Thriller, drammatici, storici e animazione per i più piccini. Non mancheranno le occasioni per scegliere la storia preferita. Iniziamo con una pellicola che ritengo possa essere interessante. “Non dirmi che hai paura”, titolo originale (Samia: Little Dreamer), in uscita a partire dal 5. Tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Catozzella, ilracconta la vita della velocista somala Samia Yusuf Omar. Fin da bambina, si era resa conto di essere molto veloce nella corsa e aiutata dal suo amico Alì, la ragazza decise di partecipare alle Olimpiadi come rappresentante della Somalia, nel 2008 a Pechino.