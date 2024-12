Quotidiano.net - Calegari è il nuovo direttore dell'Istituto Ai4I

E'AntonioilAI4. La nomina all'unanimità, spiega una nota, durante la seduta odierna del Consiglio di Sorveglianzaitaliano di Intelligenza Artificiale per l'Industria, costituito dal ministero'Economia ee Finanze, ministeroe Imprese e del Made in Italy e ministero'Università ea Ricerca, e operativo dallo scorso giugno. Classe 1966, laurea in fisica all'Università di Milano e Mba a Insead,vanta una esperienza manageriale in aziende nazionali ed internazionali (tra cui Vodafone, Sirti, Diners Club, Carlson Wagonlit Travel) e una profonda conoscenza dei processi di trasferimento tecnologico, culminata, negli ultimi anni, nella creazione e nel consolidamento, in Svizzera,a startup AI "Artificialy". "L'arrivo diè rivelatore di una scelta precisa - afferma Fabio Pammolli presidente di- quella di valorizzare le competenze manageriali e imprenditoriali di un uomo di azienda competente, appassionato e consapevole.