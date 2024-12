Metropolitanmagazine.it - Alfonso Cuarón aveva rifiutato la regia di un film di James Bond

, durante un’intervista al MarrakechFestival, ha ricordato di averun’offerta per girare undidopo aver cenato con il regista Joel Coen e di non aver mai letto un libro di Harry Potter prima di dirigere Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Alla domanda dei registi marocchini Alaa Eddine Aljem e Talal Selhami su come sia riuscito a dare il suo tocco personale al terzodi Harry Potter, che è considerato da molti fan il miglior capitolo,ha risposto che fondamentalmente ha dovuto pagare le bollette. “Avevo scritto ‘I figli degli uomini’ che nessuno voleva fare. Ero disoccupato. Stavo per avere un figlio“, ha spiegato. “Mi hanno offerto questo, e non volevo farlo perché non sapevo nulla di Harry Potter“.Poi, una volta letti i libri,si disse: “C’è qualcosa di buono qui! Ci proverò”.