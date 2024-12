Ilgiorno.it - Achille Lauro ha una nuova fidanzata? Chi è Giulia Toscano: età, lavoro e la sorella vip

Milano, 2 dicembre 2024 – L’edizione 2025 del Festival di Sanremo sarà ad alto tasso di gossip, forse più del solito. Come se non bastasse il prevedibile dissing tra Tony Effe e Fedez, entrambi tra i trenta big scelti da Carlo Conti, a tenere banco sarà anche la presuntastoria d’amore di(anche lui in gara) con ladi una delle altri cantanti in gara, Sarah, la giovane (18 anni) vigevanese vincitrice dell'ultima edizione del talent di Amici di Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, infatti, lafiamma del giudice di X Factor sarebbe proprio. I due, che sarebbero stati pizzicati insieme in una discoteca di Milano, non hanno mai confermato o smentito le voci sulla loro possibile relazione, lasciando spazio alla curiosità.