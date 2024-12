Udine20.it - 40 anni di gestione dell’Osteria Al Canarino

Quarant’diAl, Venanzi: “Un biglietto da visita straordinario per la nostra città”.Il vicesindaco e Assessore a sviluppo economico e turistico Alessandro Venanzi ha consegnato una targa commemorativa per i 40dialdi Andrea Boel. “L’osteria Alè un locale storico di Udine, uno di quelli entrati indelebilmente nell’immagine e nel vissuto della nostra città”, ha detto il Vicesindaco. “Luoghi come questo rappresentano molto più di semplici punti di ristoro, sono veri e propri pilastri della comunità, dove cittadini udinesi e lavoratori trovano, da svariati decenni, accoglienza calorosa e piatti che valorizzano la nostra tradizione. L’osteria Al, che il titolare Andrea Boel gestisce da ormai 40, racconta però una storia che ne conta più di 200, iniziata nel 1803.