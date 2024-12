.com - Sanremo 2025, Joan Thiele debutta al Festival come Big

Leggi su .com

è per la prima volta tra i Big in gara aldi, in primavera uscirà un nuovo album, cantautrice e musicista, è per la prima volta tra i big in gara alla 75esima edizione deldi. Il 6 dicembre esce, su tutte le piattaforme digitali, Veleno (Sony Music/Numero Uno), il nuovo singolo che anticipa il suo debutto sul palco dell’Ariston e il prossimo progetto discografico che uscirà in primavera.è una cantautrice e producer poliedrica, vive la sua infanzia tra la Colombia e l’Italia. Il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni. La sua impronta musicale ed estetica è sempre originale, dimostrando che un nuovo approccio sperimentale alla musica pop è possibile.