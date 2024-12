Calciomercato.it - Salah in Serie A, tra sogno e realtà: offerta faraonica e nuova svolta

Leggi su Calciomercato.it

Si è riaccesa la traccia che potrebbe portare l’egizianomente nel campionato italiano: le ultime dall’InghilterraSalvo nuovi colpi di scena, l’avventura diall’ombra della Kop dovrebbe chiudersi al termine di questa stagione. È stato lo stesso egiziano a riferirlo, svelando come – allo stato attuale della situazione – il Liverpool non abbia ancora presentato un’per il rinnovo del contratto della sua stella, in scadenza nel giugno 2025.inA, tra(LaPresse) – Calciomercato.itEcco perché il futuro dell’ex attaccante di Fiorentina e Roma sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica. La volontà didi continuare a calpestare palcoscenici importante è forte, così come la volontà dell’egiziano di valutare con attenzione tutte le offerte che arriveranno sulla sua scrivania.