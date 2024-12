Ilrestodelcarlino.it - Politica e tradizione: in 180 a Villa Fastiggi per lo stoccafisso

Pesaro, 1 dicembre 2024 – Ci sono cose che non cambiano mai. Anche loalla sampietrana rientra nelle tradizioni locali andate al di là dei confini del territorio. Giorgio Baldantoni e Luca Ceriscioli hanno riconfermato questo appuntamento gastronomico, trovando oltre 180 persone disposte a rinunciare al pranzo del sabato per partecipare alla tradizionale kermesse annuale. Con le volontarie in cucina, a cominciare dall’intramontabile Liliana Tomassini, la sezione Pd diha riconfermato di essere un luogo magico dello stare insieme con la partecipazione del sindaco Andrea Biancani, del suo predecessore Matteo Ricci e con una pattuglia di sindaci del territorio, assessori, presidenti di aziende municipalizzate e consiglieri comunali, imprenditori e professionisti, che non hanno voluto saltare l’appuntamento.