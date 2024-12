Thesocialpost.it - Meteo Immacolata dall’8 al 15 dicembre: maltempo e freddo, deciso peggioramento sull’Italia

in arrivo per l': possibile ondata artica in Europaal 15. Gli scenarirologici indicano un aumento delle probabilità di una ondata diin Europa a ridosso dell'. Secondo le previsioni, l'anticiclone atlantico arretrerà il proprio baricentro dalla Spagna, rafforzandosi durante la sua risalita verso l'Islanda. Questo movimento consentirà a una massa di aria fredda di origine artica di raggiungere il Mediterraneo e l'Italia, dopo aver interessato diversi Stati dell'Europa centro-settentrionale.