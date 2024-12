Lanazione.it - La distanza tra le parole e le azioni

Ci sono voluti tre anni di lavoro e la creatività di 500 artisti arrivati da ogni parte del mondo per trasformare una parete di cemento in un muro che unisce, il degrado in arte, la bruttezza in bellezza. Ce l’hanno fatta e ora quel muro resterà a suggerire un modo diverso di guardare alla comunità. Quello è il modo degli artisti e continuiamo a sognare che diventi universale. Un modo che la politica fatica a fare proprio, spesso perché non si dà il tempo, non ha la passione e non condivide. Così poco stupisce che si parli da sempre di territori-Cenerentola da trasformare in principesse, vestendole di servizi altrove scontati, di borghi da far vivere, di spopolamento da combattere. Se poi c’è da tagliare scuole, trasporti, ospedali. chissà perchè si finisce per tagliarli dove già mancano. Emanuela Rosi