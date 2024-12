Lanazione.it - Il progetto 'Pedala, Firenze ti premia' selezionato tra i miglior in Italia

, 1 dicembre 2024 – L'assessore alla mobilità del Comune diAndrea Giorgio ha ritirato il premio 'Mobilità' nell’ambito del festival Future4Cities di Will, iniziativa che vuole celebrare e connettere le realtà della trasformazione urbana, per “ti”. Il, che ha preso il via il 3 giugno, ha l’obiettivo di promuovere il mezzo a due ruote per gli spostamenti cittadini in cambio di un contributo mensile e anche bonus per i cittadini più virtuosi, attraverso il kit Pin Bike e con una App dedicata. Ad oggi sono circa 2.300 i cittadini attivi che hanno ricevuto e utilizzano il kit (in due tranche, la prima a giugno e la seconda in ottobre), altro 700 sono in distribuzione e si sta lavorando a accordo con l’Università die provato per aumentare ancora i partecipanti visto il grande successo.