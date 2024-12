Inter-news.it - Icardi sfrattato da casa da Wanda Nara! Il caso in Argentina

Leggi su Inter-news.it

Ildie Maurocontinua e non accenna a concludersi in questo periodo. La donna hadal’ex calciatore dell’Inter, la spiegazione.– Mauronon hanno concluso la loro relazione nella maniera più pacifica possibile. Hanno fatto tutto il contrario, perché si è arrivati poche ore fa al momento dello sfratto dell’ex calciatore dell’Inter dalla sua. Sabato nel quartiere di Santa Barbara la polizia locale ha prelevatodall’abitazione e ha fatto un’ispezione per controllare dell’eventuale presenza di armi o oggetti pericolosi. Non è stato trovato nulla di tutto ciò, ma adè stato vietato di avvicinarsi ao alla. Lara Piro, avvocata di Mauro, ha rassicurato sulla falsità della denuncia., ilcone la posizione dell’avvocatoDENUNCIA – Quella diè stata in realtà la seconda denuncia nei confronti di Mauro